Британия решила ослабить санкции против Крыма

Британское правительство приняло решение смягчить ограничения в отношении Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральную лицензию, опубликованную на сайте кабмина королевства.

Уточняется, что смягчение санкций подразумевает, что теперь британским судам в исключительных случаях разрешается платить с незамороженных счетов за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты», а именно Керченского, Ялтинского и Евпаторийского портов.

Вместе с этим ограничения сняты и с финансовых операций, связанных с услугами филиала предприятия — «Госгидрографии» — и портовых терминалов «Крымских морских портов».

Отмечается, что всем, кто собирается проводить оплату услуг «Крымских морских портов», в обязательном порядке придётся уведомлять об этом британский регулятор, который отвечает за соблюдение санкционного режима.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью украинской службе новостей «ТСН» о намерении сделать так, чтобы вопрос Крыма стал «адской темой» для России.

24 декабря Кулеба заявил, что украинская сторона намерена помешать проекту по опреснению воды в Крыму.