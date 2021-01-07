Меркель призывает к сильной Европе с мудрым взглядом на остальной мир

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании парламентской группы Христианско-социальной партии (ХСС) выразила мнение, что Европе следует быть сильной и в то же время мудрой по отношению к другим странам мира.
Меркель призывает к сильной Европе с мудрым взглядом на остальной мир
  • Reuters

«Мы нуждаемся в сильной Европе на фоне кризисов, которые мы переживаем и пережили в последние годы, идёт ли речь о международной позиции, защите климата, правах человека или международных торговых договорах. И нам нужен, конечно, мудрый взгляд на то, что происходит в остальной части мира», — цитирует её РИА Новости.

Меркель отметила, что Германия «не везде в мире на ведущих позициях», есть другие страны, которые прилагают усилия для развития науки и умеют быстро реагировать.

В июле 2020 года Меркель заявила, что защита Европы со стороны США уже не является «само собой разумеющимся» делом.

Она также призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить