Меркель призывает к сильной Европе с мудрым взглядом на остальной мир

Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании парламентской группы Христианско-социальной партии (ХСС) выразила мнение, что Европе следует быть сильной и в то же время мудрой по отношению к другим странам мира.

«Мы нуждаемся в сильной Европе на фоне кризисов, которые мы переживаем и пережили в последние годы, идёт ли речь о международной позиции, защите климата, правах человека или международных торговых договорах. И нам нужен, конечно, мудрый взгляд на то, что происходит в остальной части мира», — цитирует её РИА Новости.

Меркель отметила, что Германия «не везде в мире на ведущих позициях», есть другие страны, которые прилагают усилия для развития науки и умеют быстро реагировать.

В июле 2020 года Меркель заявила, что защита Европы со стороны США уже не является «само собой разумеющимся» делом.

Она также призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.