Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
- Reuters
В ходе обсуждения Байден получил более 270 утверждённых конгрессом голосов выборщиков, необходимых для избрания.
Байден получил 306 голосов выборщиков, действующий президент США Дональд Трамп — 232 голоса.
Ранее палата представителей и сенат конгресса США отклонили протест по итогам президентских выборов в штате Пенсильвания.
Сенат конгресса США возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за беспорядков в Капитолии.