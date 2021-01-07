Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

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Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу кандидата в американские президенты от Демократической партии Джо Байдена, передаёт CNN.
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
  • Reuters

В ходе обсуждения Байден получил более 270 утверждённых конгрессом голосов выборщиков, необходимых для избрания.

Байден получил 306 голосов выборщиков, действующий президент США Дональд Трамп — 232 голоса.

Ранее палата представителей и сенат конгресса США отклонили протест по итогам президентских выборов в штате Пенсильвания.

Сенат конгресса США возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за беспорядков в Капитолии.

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