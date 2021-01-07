Сенат США отклонил возражения по итогам выборов в Пенсильвании

Сенат конгресса США в ходе голосования отклонил возражения по итогам президентских выборов в штате Пенсильвания, передаёт CNN.

По итогам голосования семь сенаторов поддержали протест, 92 выступили против.

В то же время палата представителей продолжает обсуждение возражений по выборам в Пенсильвании.

Ранее представители Республиканской партии США на заседании конгресса выдвинули возражения против утверждения итогов выборов в Пенсильвании.

Сенат конгресса США возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за беспорядков в Капитолии.