Сенат США отклонил возражения по итогам выборов в Пенсильвании
- © Reuters
По итогам голосования семь сенаторов поддержали протест, 92 выступили против.
В то же время палата представителей продолжает обсуждение возражений по выборам в Пенсильвании.
Ранее представители Республиканской партии США на заседании конгресса выдвинули возражения против утверждения итогов выборов в Пенсильвании.
Сенат конгресса США возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за беспорядков в Капитолии.