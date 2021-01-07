Сенат США отклонил возражения по итогам выборов в Пенсильвании

Короткая ссылка
Сенат конгресса США в ходе голосования отклонил возражения по итогам президентских выборов в штате Пенсильвания, передаёт CNN.
Сенат США отклонил возражения по итогам выборов в Пенсильвании
  • © Reuters

По итогам голосования семь сенаторов поддержали протест, 92 выступили против.

В то же время палата представителей продолжает обсуждение возражений по выборам в Пенсильвании.

Ранее представители Республиканской партии США на заседании конгресса выдвинули возражения против утверждения итогов выборов в Пенсильвании.

Сенат конгресса США возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за беспорядков в Капитолии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить