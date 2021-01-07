В конгрессе США выдвинули возражения по итогам выборов в Пенсильвании

Представители Республиканской партии США выдвинули возражения на заседании конгресса против утверждения итогов выборов американского президента в штате Пенсильвания, передаёт CNN.

Палаты конгресса отдельно обсудят данные возражения и проведут соответствующее голосование.

Ранее сенат и палата представителей отклонили возражения против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона.

Кроме того, в ходе заседания были отозваны возражения против итогов выборов в Джорджии, Мичигане и Неваде.

Ранее сенат конгресса США возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за беспорядков в Капитолии.