В конгрессе США выдвинули возражения по итогам выборов в Пенсильвании
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Палаты конгресса отдельно обсудят данные возражения и проведут соответствующее голосование.
Ранее сенат и палата представителей отклонили возражения против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона.
Кроме того, в ходе заседания были отозваны возражения против итогов выборов в Джорджии, Мичигане и Неваде.
Ранее сенат конгресса США возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за беспорядков в Капитолии.