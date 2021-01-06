В конгрессе США высказали возражения против утверждения итогов выборов

Группа американских сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона.

Об этом сообщает РИА Новости.

После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент США Майк Пенс объявил, что заседание прекращается.

Теперь палаты конгресса отдельно обсудят возражения против утверждения итогов президентских выборов и проведут соответствующее голосование.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента США.