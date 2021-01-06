В конгрессе США высказали возражения против утверждения итогов выборов

Короткая ссылка
Группа американских сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона.
В конгрессе США высказали возражения против утверждения итогов выборов
  • © Alex Edelman / Alex Edelman — CNP
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент США Майк Пенс объявил, что заседание прекращается.

Теперь палаты конгресса отдельно обсудят возражения против утверждения итогов президентских выборов и проведут соответствующее голосование.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить