В конгрессе США высказали возражения против утверждения итогов выборов
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Об этом сообщает РИА Новости.
После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент США Майк Пенс объявил, что заседание прекращается.
Теперь палаты конгресса отдельно обсудят возражения против утверждения итогов президентских выборов и проведут соответствующее голосование.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента США.