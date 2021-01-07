Китай за сутки выявил 63 случая коронавируса

Китай за минувшие сутки выявил 63 случая коронавируса и 79 бессимптомных носителей, из больниц выписали 21 пациента.

Об этом сообщает РИА Новости госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 63 новых подтвержденных случаев, 11 — ввозные, остальные 52 — локальные, один из них выявлен в провинции Ляонин, 51 — в провинции Хэбэй, где недавно была зарегистрирована новая вспышка заболевания, наиболее тяжёлая ситуация в настоящий момент в городе Шицзячжуан, который объявлен зоной с высоким уровнем эпидемиологического риска.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зарегистрировали более 770 случаев коронавируса.