Китай за сутки выявил 63 случая коронавируса

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Китай за минувшие сутки выявил 63 случая коронавируса и 79 бессимптомных носителей, из больниц выписали 21 пациента.
Китай за сутки выявил 63 случая коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 63 новых подтвержденных случаев, 11 — ввозные, остальные 52 — локальные, один из них выявлен в провинции Ляонин, 51 — в провинции Хэбэй, где недавно была зарегистрирована новая вспышка заболевания, наиболее тяжёлая ситуация в настоящий момент в городе Шицзячжуан, который объявлен зоной с высоким уровнем эпидемиологического риска.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зарегистрировали более 770 случаев коронавируса.

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