В Казахстане зарегистрировали более 770 случаев коронавируса

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Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 775 новых случаев заражения коронавирусом, что на 33 больше, чем днем ранее.
В Казахстане зарегистрировали более 770 случаев коронавируса
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав, общее число инфицированных достигло 159 819.

По данным комиссии, всего выздоровели 146 789 человек, за минувшие 24 часа зарегистрированы 810 вылечившихся. Днем ранее сообщили о 785 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2 343, увеличившись за сутки на четыре.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Казахстане превысило 159 тысяч.

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