Байден назвал происходящее в Вашингтоне мятежом
- Reuters
Об этом Байден заявил в своём видеообращении.
Байден призвал протестующих «отступить и дать дорогу демократии».
«Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить Конституцию и потребовать окончания этой осады», — сказал он.
Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена.
RT ведёт прямую трансляцию.