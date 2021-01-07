Байден назвал происходящее в Вашингтоне мятежом

Избранный президент США Джо Байден заявил, что протесты у здания Капитолия в Вашингтоне являются мятежом. По его словам, действующий американский лидер Дональд Трамп должен потребовать прекращения беспорядков.

Об этом Байден заявил в своём видеообращении.

Байден призвал протестующих «отступить и дать дорогу демократии».

«Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить Конституцию и потребовать окончания этой осады», — сказал он.

Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена.

RT ведёт прямую трансляцию.