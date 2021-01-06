Володин оценил заявление британского посла о борьбе России с пандемией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова посла Великобритании в Соединённых Штатах Карен Пирс, которая ранее заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии коронавирусной инфекции победителями.

Володин назвал позицию Пирс «человеконенавистнической».

«Представитель Великобритании публично пожелала гражданам России и Китая погибнуть от пандемии. Если в ближайшее время это заявление не будет дезавуировано Великобританией, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению к гражданам нашей страны и Китая», — заявил он.

Спикер Госдумы выразил надежду, что заявления британского дипломата откроют многим глаза на политику Великобритании и её союзников.

«Мы помним, что Великобритания была одним из инициаторов обвинений и санкций против России. Теперь они боятся превосходства наших стран над так называемыми открытыми рынками, желают нашим гражданам умереть от пандемии», — добавил он.

Володин отметил, что заявления Пирс демонстрируют, что если бы у России не было собственной вакцины от COVID-19, то «вряд ли мы могли рассчитывать на их помощь».

Также он подчеркнул, что ни один представитель власти США не осудил заявление посла Великобритании.

Ранее Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии коронавирусной инфекции победителями. Она также назвала большим вызовом стратегическую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина.