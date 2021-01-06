Британский посол опасается, что Россия выйдет из пандемии победителем

Посол Великобритании в Соединённых Штатах Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии коронавирусной инфекции победителями.

В интервью Bloomberg дипломат назвала большим вызовом стратегическую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина.

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика», — сказала она.

Пирс выразила опасения, что КНР может задать правила будущего технологического развития, и сравнила ситуацию с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.

Она считает, что развитие Китая «слишком авторитарно», а новые технологии должны приносить выгоду «открытым рынкам».

Ранее избранный президент США Джо Байден заявил о вызовах со стороны России и Китая.