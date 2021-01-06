Число случаев коронавируса в Германии превысило 1,8 млн

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В Германии за сутки выявили 21 237 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Общее число выявленных в Германии случаев достигло 1 808 647.

С начала пандемии в стране умерли 36 537 пациентов с COVID-19.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал о ходе вакцинации населения от коронавируса в стране.

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