Число случаев коронавируса в Германии превысило 1,8 млн

В Германии за сутки выявили 21 237 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Общее число выявленных в Германии случаев достигло 1 808 647. С начала пандемии в стране умерли 36 537 пациентов с COVID-19. Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал о ходе вакцинации населения от коронавируса в стране.