Эксперт прокомментировал рейтинг главных мировых рисков в 2021 году

Политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов прокомментировал рейтинг главных мировых рисков в 2021 году по версии консалтинговой компании Eurasia Group.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Абзалов, в частности, оценил попадание в список пандемии коронавируса.

«Российская вакцина наиболее конкурентоспособна. Её стоимость сохраняется в пределах $10 за одну дозировку. Международному сообществу необходимо поддержать бюджетные отечественные препараты — это устранит возможное разделение на привитых и непривитых», — отметил эксперт.

Он также прокомментировал попадание в список борьбы с изменением климата. Как отметил Абзалов, основным направлением 2020—2021 годов стало здравоохранение, возможно, после победы над COVID-19 государства вновь займутся климатической повесткой.

«Однако здоровая конкуренция будет присутствовать уже сейчас», — прогнозирует он.

Эксперт выразил мнение, что в 2021 году многое будет зависеть от действий глав развитых государств.

Эксперты из Eurasia Group составили рейтинг основных рисков, с которыми столкнётся мир в 2021 году. Отмечается, что особую опасность представляет политическая ситуация в США после прихода к власти Джо Байдена.