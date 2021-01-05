Эксперты рассказали о главных мировых рисках в 2021 году

Эксперты из консалтинговой компании Eurasia Group составили рейтинг основных рисков, с которыми столкнётся мир в 2021 году.

Отмечается, что особую опасность представляет политическая ситуация в США после прихода к власти Джо Байдена.

По мнению экспертов, избранному президенту предстоит управлять страной под давлением верной 45-му американскому лидеру Дональду Трампу оппозиции.

Вторая мировая проблема 2021 года связана с пандемией коронавируса, которая оставит «своё наследие» в виде большого государственного долга, уволенных работников и потери доверия.

Тройку замыкает борьба с изменением климата, которая может привести к международной конкуренции.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса затронула все стороны жизни, но Россия достойно встретила эти проблемы.