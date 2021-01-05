Минздрав Израиля разрешил использование в стране вакцины Moderna

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Минздрав Израиля одобрил применение в стране вакцины американской компании Moderna от коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав Израиля разрешил использование в стране вакцины Moderna
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении на сайте компании. 

По словам главы Moderna Стефана Банселя, одобрение вакцины Израилем является значимым моментом в истории компании и в мировой борьбе с коронавирусом. 

«Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Израиля за работу, поскольку команда министерства неустанно трудилась вместе с нами, чтобы обеспечить своевременное одобрение вакцины», — заявил он.

В сообщении говорится, что Израиль стал третьей страной, одобрившей вакцину Moderna. Также она одобрена США и Канадой.

Израиль запросил 6 млн доз вакцины, поставки которых планируется начать в январе.

25 декабря правительство Израиля утвердило введение тотального карантина в стране.

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