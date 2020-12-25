В Израиле утвердили тотальный карантин

Правительство Израиля утвердило введение тотального карантина в стране.

Об этом говорится на сайте Минздрава страны.

Соответствующее решение правительство Израиля утвердило в ходе телефонного голосования.

Отмечается, что тотальный карантин будет действовать с 27 декабря по 9 января 2021 года.

Гражданам страны в рамках введённых ограничений запрещается, в частности, удаляться от места жительства более чем на 1 тыс. м, за исключением ряда случаев: вакцинация, получение медицинской, социальной помощи и т. п.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит для возвращающихся израильтян обязательный карантин в специальных центрах.