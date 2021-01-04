Премьер Венгрии назвал хорошей российскую вакцину от COVID-19
- Reuters
«Мы знаем, что российская вакцина хорошая, но её недостаточно», — цитирует ТАСС премьера.
Кроме того, он назвал китайскую вакцину многообещающей.
«Похоже, она будет доступна раньше и в большем количестве», — добавил он.
Ранее в РФПИ заявили о готовности поставить в Венгрию вакцину от коронавируса в необходимом объёме в январе — марте 2021 года.
Там отметили, что продолжают работу с венгерскими регуляторами по вопросу одобрения препарата.
В конце декабря Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19.