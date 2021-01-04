Премьер Венгрии назвал хорошей российскую вакцину от COVID-19

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал российскую вакцину от коронавируса хорошей, при этом отметив, что её одной может быть недостаточно для применения в стране.

«Мы знаем, что российская вакцина хорошая, но её недостаточно», — цитирует ТАСС премьера.

Кроме того, он назвал китайскую вакцину многообещающей.

«Похоже, она будет доступна раньше и в большем количестве», — добавил он.

Ранее в РФПИ заявили о готовности поставить в Венгрию вакцину от коронавируса в необходимом объёме в январе — марте 2021 года.

Там отметили, что продолжают работу с венгерскими регуляторами по вопросу одобрения препарата.

В конце декабря Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19.