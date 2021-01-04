В Британии за сутки выявили 58,8 тысячи случаев заболевания COVID-19

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В Великобритании за сутки зарегистрировали 58 784 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные британских властей.
В Британии за сутки выявили 58,8 тысячи случаев заболевания COVID-19
  • Reuters

За сутки в стране скончались 407 человек, у которых был обнаружен коронавирус.

Всего в Британии выявили 2 713 563 пациента с коронавирусом. 

Накануне в стране зафиксировали 54 990 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. 

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