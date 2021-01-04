В Британии за сутки выявили 58,8 тысячи случаев заболевания COVID-19

В Великобритании за сутки зарегистрировали 58 784 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные британских властей.

За сутки в стране скончались 407 человек, у которых был обнаружен коронавирус.

Всего в Британии выявили 2 713 563 пациента с коронавирусом.

Накануне в стране зафиксировали 54 990 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки.