В МИД Ирана высказались о задержании южнокорейского судна

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал данные о задержании южнокорейского судна.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что судно подозревается в загрязнении окружающей среды и задержание в связи с подобным нарушением является обычной практикой во многих странах.

«Это не было каким-то исключением, схожие случаи происходили до этого как в Иране, так и в водах других стран. Это обычное дело», — сказал он.

Вместе с этим дипломат добавил, что задержание носит исключительно технический характер, судно же было задержано для проверок совершённых нарушений в соответствии с ордером судебных властей.

Ранее СМИ сообщали, что Иран задержал южнокорейское судно в районе Хормузского пролива. Южная Корея уже обратилась по этому вопросу к иранским властям.