Во Франции неизвестные нарисовали свастику на стенах церкви и мэрии

Во французской коммуне Эшубулен в департаменте Сена и Марна неизвестные нарисовали свастику на стенах церкви и мэрии.

Об этом говорится в сообщении префектуры в Twitter.

«Новые свастики были обнаружены сегодня утром на стенах церкви Эшубулен и мэрии. Префект решительно осуждает эти отвратительные действия», — говорится в заявлении.

De nouvelles croix gammées ont été découvertes ce matin sur les murs de l’église d’Echouboulains et de la mairie de @Mairie_VLP. Le préfet condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables. Police et gendarmerie sont mobilisées. Le/les auteurs ne resteront pas impunis — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) January 4, 2021

Отмечается, что в связи с произошедшим были мобилизованы полиция и жандармерия.

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