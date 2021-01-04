Во Франции неизвестные нарисовали свастику на стенах церкви и мэрии

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Во французской коммуне Эшубулен в департаменте Сена и Марна неизвестные нарисовали свастику на стенах церкви и мэрии.
Во Франции неизвестные нарисовали свастику на стенах церкви и мэрии
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении префектуры в Twitter.

«Новые свастики были обнаружены сегодня утром на стенах церкви Эшубулен и мэрии. Префект решительно осуждает эти отвратительные действия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в связи с произошедшим были мобилизованы полиция и жандармерия.

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