МИД России отреагировал на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона

МИД России отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео в Twitter о жёстком курсе в отношении Москвы, разместив в сети картину Адольфа Нортена «Отступление Наполеона».

© Leonid Faerberg

globallookpress.com

Помпео в своём Twitter ранее написал, что ни одна администрация США не проводила настолько жёсткий курс в отношении России, как администрация Дональда Трампа. В ответ на это официальный аккаунт МИД России разместил картину «Отступление Наполеона», сопроводив её подписью. «Так держать, крутые парни», — написали дипломаты. Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFronthttps://t.co/Xf8nlqnav6pic.twitter.com/OmBNXJik8T — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 3, 2021 Летом 2019 года Трамп заявлял, что «никто не был жёстче» по отношению к России, чем он сам.