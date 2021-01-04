МИД России отреагировал на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона

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МИД России отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео в Twitter о жёстком курсе в отношении Москвы, разместив в сети картину Адольфа Нортена «Отступление Наполеона».
МИД России отреагировал на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

Помпео в своём Twitter ранее написал, что ни одна администрация США не проводила настолько жёсткий курс в отношении России, как администрация Дональда Трампа.

В ответ на это официальный аккаунт МИД России разместил картину «Отступление Наполеона», сопроводив её подписью.

«Так держать, крутые парни», — написали дипломаты.

Летом 2019 года Трамп заявлял, что «никто не был жёстче» по отношению к России, чем он сам.

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