МИД России отреагировал на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
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- globallookpress.com
Помпео в своём Twitter ранее написал, что ни одна администрация США не проводила настолько жёсткий курс в отношении России, как администрация Дональда Трампа.
В ответ на это официальный аккаунт МИД России разместил картину «Отступление Наполеона», сопроводив её подписью.
«Так держать, крутые парни», — написали дипломаты.
Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFronthttps://t.co/Xf8nlqnav6pic.twitter.com/OmBNXJik8T— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 3, 2021
Летом 2019 года Трамп заявлял, что «никто не был жёстче» по отношению к России, чем он сам.