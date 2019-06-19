Трамп рассказал о своей «жёсткости» по отношению к России

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде заявил, что «никто не был жёстче» по отношению к России, чем он сам. Трансляцию выступления Трампа ведёт телеканал Fox News.

«Никто не проявлял большей ж`сткости по отношению к России, чем Дональд Трамп», — сказал он.

По словам американского президента, он укрепил вооружённые силы США и ввёл санкции против России.

Также он заявил, что «предоставил альтернативный источник поставок энергоносителей для всей Европы», что «создало очень серьёзную конкуренцию для России».

Кроме того Трамп считает, что «демократов не волнует Россия, их волнует только политическая сила».

Также Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году.