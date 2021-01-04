Миротворцы обезвредили в Карабахе около 19 тысяч взрывоопасных предметов

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Российские инженерные подразделения с начала работы в Нагорном Карабахе разминировали более 414 га земли и обезвредили около 19 тыс. взрывоопасных предметов.

«За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 414 га местности, около 160 км дорог, 617 строений, из них 22 социально значимых объекта. Обнаружено и обезврежено около 19 тыс. взрывоопасных предметов», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. 

Ранее сообщалось, что российские миротворцы разминировали более 400 га в Нагорном Карабахе.

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