Миротворцы обезвредили в Карабахе около 19 тысяч взрывоопасных предметов

Российские инженерные подразделения с начала работы в Нагорном Карабахе разминировали более 414 га земли и обезвредили около 19 тыс. взрывоопасных предметов.

«За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 414 га местности, около 160 км дорог, 617 строений, из них 22 социально значимых объекта. Обнаружено и обезврежено около 19 тыс. взрывоопасных предметов», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы разминировали более 400 га в Нагорном Карабахе.