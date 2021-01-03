Российские миротворцы разминировали более 400 гектаров в Нагорном Карабахе

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России разминировали более 400 гектаров территории в Нагорном Карабахе.

«За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 400 гектаров местности, около 151 километра дорог, 617 строений, из них — 22 социально-значимых объекта. Обнаружено и обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

В ведомстве отмечают, что миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6».

Ранее сообщалось, что ещё более 130 беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев за последние сутки.