Боевики за сутки 17 раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили за прошедшие сутки 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», — приводит ТАСС его слова.

Сытник отметил, что семь обстрелов было зарегистрировано в провинции Идлиб, ещё шесть — в Латакии.

В октябре 2020 года президент Сирии Башар Асад заявлял, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.