Посол России рассказал об отражении силами ООН атаки боевиков в ЦАР

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Силы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) отразили нападения повстанцев в городе Бангасу. Об этом сообщил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.
Посол России рассказал об отражении силами ООН атаки боевиков в ЦАР
  • AFP

«Силы MINUSCA в ряде районов отразили атаки боевиков, в частности в городе Бангасу (пять боевиков убиты и шесть ранены). Также, по информации MINUSCA, в результате атаки двое военнослужащих правительственной армии ЦАР получили ранения», — приводит ТАСС его слова. 

Титоренко отметил, что в настоящее время миротворцы проводят патрулирование города.

Ранее стало известно, что три миротворца ООН погибли и ещё двое получили ранения после нападения повстанцев в ЦАР.

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