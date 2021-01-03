Посол России рассказал об отражении силами ООН атаки боевиков в ЦАР
- AFP
«Силы MINUSCA в ряде районов отразили атаки боевиков, в частности в городе Бангасу (пять боевиков убиты и шесть ранены). Также, по информации MINUSCA, в результате атаки двое военнослужащих правительственной армии ЦАР получили ранения», — приводит ТАСС его слова.
Титоренко отметил, что в настоящее время миротворцы проводят патрулирование города.
Ранее стало известно, что три миротворца ООН погибли и ещё двое получили ранения после нападения повстанцев в ЦАР.