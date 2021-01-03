Около 100 человек погибли при атаке боевиков в Нигере

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Около 100 человек погибли при нападении боевиков на две деревни в Нигере. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные представителя местной власти.
Около 100 человек погибли при атаке боевиков в Нигере
  • Reuters

«До 70 человек погибли в деревне Чома Бангу и 30 — в Зарумадарейе. 75 также получили ранения», — приводит РИА Новости слова главы коммуны Тондикивинди Альмы Хассана.

Ранее стало известно, что три миротворца Организации Объединённых Наций погибли и ещё двое получили ранения после нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике.

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