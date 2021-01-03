Около 100 человек погибли при атаке боевиков в Нигере

Около 100 человек погибли при нападении боевиков на две деревни в Нигере. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные представителя местной власти.

Reuters

#BREAKING Hundred killed in attacks on two western Niger villages: mayor pic.twitter.com/zmR8mQ8V0f — AFP News Agency (@AFP) January 3, 2021 «До 70 человек погибли в деревне Чома Бангу и 30 — в Зарумадарейе. 75 также получили ранения», — приводит РИА Новости слова главы коммуны Тондикивинди Альмы Хассана. Ранее стало известно, что три миротворца Организации Объединённых Наций погибли и ещё двое получили ранения после нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике.