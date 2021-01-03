В Госдуме оценили слова Помпео о жёсткой политике США в отношении России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что администрация Дональда Трампа проводила наиболее жёсткую политику в отношении России по сравнению с другими.

Бальбек подчеркнул, что Россия «и без откровений Майка Помпео» знает, что администрация Трампа регулярно вводила новые антироссийские санкции, руководствуясь ничем не подтверждёнными и бездоказательным обвинениями.

«Да, действительно, эта американская администрация перещеголяла предшественников в санкционной гонке. Дало ли это какой-то результат? На позиции России, касающиеся национальных интересов, это никак не повлияло. На развитие отношений между нашими странами — тоже нет», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что запугивание России вызывает обратную реакцию, а США вместо этого стоило бы вести диалог с нашей страной.

Ранее Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа проводила наиболее жёсткую политику в отношении России по сравнению с другими.

По его словам, с 2017 года администрация Трампа ввела санкции в отношении «более 365 целей в России».