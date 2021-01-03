В Британии рассказали об опасности нового штамма коронавируса

Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, опасен для детей.

Об этом она написала в своём Twitter.

По её словам, британский штамм коронавируса более заразен для детей и молодых людей в возрасте до 19 лет.

«Это также может означать, что у детей с данным типом (коронавируса. — RT) больше вероятность развития симптомов», — заявила Гурдасини.

Также учёный считает, что новый штамм коронавируса может передавать от детей к взрослым, что приведёт к ещё большей заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Британии за сутки выявили более 54 тыс. случаев коронавируса.