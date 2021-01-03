В Британии рассказали об опасности нового штамма коронавируса

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Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, опасен для детей.
В Британии рассказали об опасности нового штамма коронавируса
  • Reuters

Об этом она написала в своём Twitter.

По её словам, британский штамм коронавируса более заразен для детей и молодых людей в возрасте до 19 лет.

«Это также может означать, что у детей с данным типом (коронавируса. — RT) больше вероятность развития симптомов», — заявила Гурдасини.

Также учёный считает, что новый штамм коронавируса может передавать от детей к взрослым, что приведёт к ещё большей заболеваемости. 

Ранее сообщалось, что в Британии за сутки выявили более 54 тыс. случаев коронавируса.

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