Во Франции выявили более 60 очагов вируса птичьего гриппа

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Министерство сельского хозяйства Франции заявило, что в стране зарегистрировали более 60 очагов распространения высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8.
Во Франции выявили более 60 очагов вируса птичьего гриппа
  • РИА Новости

«Подтверждён 61 очаг птичьего гриппа, из них 48 зарегистрированы в департаменте Ланды на юго-западе Франции. Таким образом, ситуация с птичьим гриппом продолжает ухудшаться», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что правительство страны опубликовало постановление, позволяющее префектам отдавать распоряжение о забое домашней птицы в профилактических целях в радиусе 3 км от очага.

В ноябре Россия запретила ввоз продукции птицеводства из Польши в связи с ухудшением ситуации с птичьим гриппом в стране.

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