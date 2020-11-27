Россия запретила ввоз птицеводческой продукции из Польши

Россия с 27 ноября запретила запретила ввоз продукции птицеводства из Польши в связи с ухудшением ситуации с птичьим гриппом в стране.

«В связи с ухудшением на территории Польши эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 27 ноября 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Польши следующей продукции...», — приводит РИА Новости сообщение Россельхознадзора.

Под запрет попали живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, содержащие в своём составе продукты переработки птицы.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из Дании из-за распространения на территории этой страны гриппа птиц.