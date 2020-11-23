Поставки продукции птицеводства из Дании в Россию запрещены

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Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из Дании из-за распространения на территории этой страны гриппа птиц.
Поставки продукции птицеводства из Дании в Россию запрещены
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы ведомства.

Запрет, вступивший в силу 19 ноября, включает живую птицу и инкубационные яйца, мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своём составе продукты переработки птицы.

Также запрещена поставка кормов и кормовых добавок для птиц.

23 октября диагноз «грипп птиц» подтвердили в Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана.

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