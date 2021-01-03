Ливийцы создали консультативный комитет по подготовке к выборам

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Участники форума ливийского политического диалога и миссия ООН в Ливии выбрали 18 участников нового консультативного комитета, сообщает ТАСС.

«Исполняющая обязанности спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс рада сообщить о создании консультативного комитета форума ливийского политического диалога», — говорится в сообщении миссии ООН.

В сообщении отмечается, что миссия получила имена 28 кандидатов от форума ливийского политического диалога. Миссия избрала членами комитета 18 человек «в соответствии с принципом географической и политической представленности, а также с учётом необходимости участия в его работе женщин и молодёжи».

Ранее вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг прокомментировал проводимый под патронажем ООН Форум ливийского политического диалога.

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