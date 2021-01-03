СК возбудил дело после того, как в Подмосковье ребёнка загрызла собака

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке.

«2 января 2021 года вечером на территории частного домовладения в Ивантеевке обнаружено тело 11-летнего мальчика с укушенными ранами тела... По предварительным данным, мальчик вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольги Врадий.

Отмечается, что взрослые были в доме, когда мальчик гулял во дворе, где одна из собак его искусала. Ребёнок скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что в Ухте нашли тело женщины со следами укусов животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить