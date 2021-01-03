СК возбудил дело после того, как в Подмосковье ребёнка загрызла собака

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке.

«2 января 2021 года вечером на территории частного домовладения в Ивантеевке обнаружено тело 11-летнего мальчика с укушенными ранами тела... По предварительным данным, мальчик вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольги Врадий.

Отмечается, что взрослые были в доме, когда мальчик гулял во дворе, где одна из собак его искусала. Ребёнок скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

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