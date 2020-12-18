В Ухте нашли тело женщины со следами укусов животных

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В Ухте на территории складов обнаружили тело женщины с ранами и следами укусов животных, с такими же травмами оттуда в тяжёлом состоянии госпитализировали 53-летнего мужчину. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.
В Ухте нашли тело женщины со следами укусов животных
  • РИА Новости

«Сегодня в вечернее время на территории размещения складских помещений по улице Железнодорожной города Ухты обнаружено тело 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов животных», — говорится в сообщении СК.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ноябре Следственный комитет возбудил дело из-за халатности должностных лиц Астрахани после того, как на прохожих нападали бродячие собаки.

Как уточняли в ведомстве, с начала года в городе было зафиксировано более 2 тыс. случаев нападения собак на людей, в том числе на детей (более 600 случаев).

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