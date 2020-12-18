В Ухте нашли тело женщины со следами укусов животных
- РИА Новости
«Сегодня в вечернее время на территории размещения складских помещений по улице Железнодорожной города Ухты обнаружено тело 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов животных», — говорится в сообщении СК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
В ноябре Следственный комитет возбудил дело из-за халатности должностных лиц Астрахани после того, как на прохожих нападали бродячие собаки.
Как уточняли в ведомстве, с начала года в городе было зафиксировано более 2 тыс. случаев нападения собак на людей, в том числе на детей (более 600 случаев).