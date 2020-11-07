В Астрахани возбудили дело из-за нападения собак на жителей

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц Астрахани в связи со случаями нападения бродячих собак на прохожих. Об этом информирует СУ СК России по Астраханской области.
В Астрахани возбудили дело из-за нападения собак на жителей
  • РИА Новости

«Следственными органами СК России по Астраханской области расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц МО (муниципального образования. — RT) «Город Астрахань» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России», — говорится в сообщении.

По данным СК, в 2020 году в администрацию города неоднократно поступали жалобы от местных жителей и информация от правоохранительных и контролирующих органов о скоплениях безнадзорных собак и случаях нападения животных на людей. 

Отмечается, что с начала года в Астрахани было зафиксировано более 2 тыс. случаев нападения бродячих собак на людей, в том числе на детей (более 600 случаев).

Также следователи изучат версию о возможном нападении собак на 72-летнего местного жителя, тело которого было найдено в камышах в Астрахани.

В октябре «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах было возбуждено дело из-за нападения собаки на ребёнка.

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