В Астрахани возбудили дело из-за нападения собак на жителей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц Астрахани в связи со случаями нападения бродячих собак на прохожих. Об этом информирует СУ СК России по Астраханской области.

«Следственными органами СК России по Астраханской области расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц МО (муниципального образования. — RT) «Город Астрахань» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России», — говорится в сообщении.

По данным СК, в 2020 году в администрацию города неоднократно поступали жалобы от местных жителей и информация от правоохранительных и контролирующих органов о скоплениях безнадзорных собак и случаях нападения животных на людей.

Отмечается, что с начала года в Астрахани было зафиксировано более 2 тыс. случаев нападения бродячих собак на людей, в том числе на детей (более 600 случаев).

Также следователи изучат версию о возможном нападении собак на 72-летнего местного жителя, тело которого было найдено в камышах в Астрахани.

В октябре «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах было возбуждено дело из-за нападения собаки на ребёнка.