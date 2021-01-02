Группу россиян освободили из плена в Ливии

Группа россиян освобождена из плена в Ливии, они возвращаются в Россию. Об этом заявил член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолёт с группой наших людей, освобождённых из ливийского плена», — написал он в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что один из освобождённых — украинец, а остальные — российские граждане.

По словам Малькевича, он недавно узнал, что россияне были похищены в Ливии.

«Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности — и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой», — заявил он.

Малькевич также выразил благодарность замглавы МИД России Михаилу Богданову, «организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей».

Как передаёт РИА Новости, Малькевич уточнил, что освобождены четыре человека.

Ранее сообщалось, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые удерживались в Ливии с 2019 года, освобождены.