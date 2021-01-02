Группу россиян освободили из плена в Ливии
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- AFP
«Рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолёт с группой наших людей, освобождённых из ливийского плена», — написал он в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что один из освобождённых — украинец, а остальные — российские граждане.
По словам Малькевича, он недавно узнал, что россияне были похищены в Ливии.
«Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности — и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой», — заявил он.
Малькевич также выразил благодарность замглавы МИД России Михаилу Богданову, «организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей».
Как передаёт РИА Новости, Малькевич уточнил, что освобождены четыре человека.
Ранее сообщалось, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые удерживались в Ливии с 2019 года, освобождены.