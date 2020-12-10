Удерживаемые в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан освобождены

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Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, удерживаемые в Ливии с 2019 года, освобождены.
Удерживаемые в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан освобождены
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной палаты России, главу Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича.

«Подтверждаю, освобождены», — сказал он.

Летом 2020 года сообщалось, что правительство национального согласия Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты по теме возможного освобождения удерживаемых в Ливии россиян активизировались.

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