Удерживаемые в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан освобождены
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной палаты России, главу Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича.
«Подтверждаю, освобождены», — сказал он.
Летом 2020 года сообщалось, что правительство национального согласия Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты по теме возможного освобождения удерживаемых в Ливии россиян активизировались.