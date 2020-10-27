Захарова оценила возможное освобождение россиян в Ливии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты по теме возможного освобождения удерживаемых в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана активизировались.

«Контакты по этой проблеме активизировались, но пока говорить о каких-то результатах рано», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство национального согласия Ливии может в ближайшие дни освободить задержанных в стране россиян — сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

По информации источников агенства, соглашение было достигнуто с российскими властями на прошлой неделе.

Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в 2019 году.

Летом 2020 года сообщалось, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.