Захарова оценила возможное освобождение россиян в Ливии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты по теме возможного освобождения удерживаемых в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана активизировались.
Захарова оценила возможное освобождение россиян в Ливии
  • © МИД РФ

«Контакты по этой проблеме активизировались, но пока говорить о каких-то результатах рано», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство национального согласия Ливии может в ближайшие дни освободить задержанных в стране россиян — сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

По информации источников агенства, соглашение было достигнуто с российскими властями на прошлой неделе. 

Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в 2019 году.

Летом 2020 года сообщалось, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.

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