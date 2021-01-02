Мадуро заявил о попытках оппозиции Венесуэлы наладить связь с Байденом

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире VTV заявил, что венесуэльская оппозиция пытается наладить связь с избранным президентом США Джо Байденом и возможными членами его администрации.
Мадуро заявил о попытках оппозиции Венесуэлы наладить связь с Байденом
  • Reuters

Так, по его словам, для налаживания контактов оппозиционер Леопольдо Лопес уже связался с лоббистскими компаниями в США.

«В США много лобби. Леопольдо Лопес нанимает в Вашингтоне две компании, близкие к Демократической партии, чтобы они теперь могли начать лоббировать экстремистов Венесуэлы при новом правительстве Байдена», — цитирует Мадуро ТАСС.

По его словам, власти Венесуэлы будут внимательно следить за тем, исчезнет ли с уходом президента США Дональда Трампа «пагубная и экстремистская политика в отношении Венесуэлы» со стороны Вашингтона.

В ноябре 2020 года Мадуро поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах.

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