Мадуро поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах.

«Поздравляю американский народ с состоявшимися президентскими выборами. Я также поздравляю избранного президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой», — написал Мадуро в Twitter.

Он отметил, что Венесуэла «всегда будет готова к диалогу и взаимопониманию с народом и правительством США».

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.