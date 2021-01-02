Во Вьетнаме выявили британский штамм коронавируса

На территории Вьетнама зафиксировали выявленный в Великобритании штамм коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вьетнамский Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

Уточняется, что данный вариант коронавируса обнаружен у 45-летней вьетнамки, вернувшейся в страну из Великобритании 22 декабря 2020 года.

На борту вывозного рейса, приземлившегося в аэропорту южновьетнамского города Кантхо, находились в общей сложности 305 пассажиров. Все они сразу же после посадки самолёта были направлены на обязательный двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что в Японии обнаружили ранее выявленный в Британии штамм коронавируса.