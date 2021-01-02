В Индии за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.
За 24 часа в стране скончались 224 пациента с коронавирусом.
Всего в Индии зарегистрировано 149 218 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Индии начались испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
21 декабря иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.