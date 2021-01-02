В МИД Китая оценили отношения с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что сотрудничество между Москвой и Пекином достигло высшего уровня, страны помогали другу в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«В прошлом году российско-китайские отношения выдержали «крещение» эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня», — приводит РИА Новости его слова.

Глава китайского МИД добавил, что Москва и Пекин оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.

По мнению Ван И, стратегическое сотрудничество «России и Китая не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела».

Ранее в Народно-освободительной армии Китая заявили о намерении продвигать межармейское сотрудничество с Россией, содействовать его подъёму на ещё более качественный уровень.