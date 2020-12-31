Китай планирует наращивать межармейское сотрудничество с Россией

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) намерена продвигать межармейское сотрудничество с Россией, содействовать его подъёму на ещё более качественный уровень. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«В 2021 году исполняется 20 лет с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Для Китая и России это имеет особое значение», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в наступающем году китайская сторона продолжит поддерживать тесные контакты с Россией, усиливать с ней прагматическое сотрудничество для того, чтобы двусторонние межармейские связи перешли на более качественный уровень.

По словам официального представителя, Пекин готов к интенсивному взаимодействию с Москвой, чтобы «внести ещё более значительный вклад в поддержание мира и стабильности на всей планете».

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.