Трамп оценил итоги голосования сената США по оборонному бюджету

Действующий американский лидер Дональд Трамп прокомментировал голосование сената США за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

«Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230, который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям. Ничтожно», — написал он в Twitter.

Ранее сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето Трампа.

23 декабря 2020 года американский лидер наложил вето на одобренный конгрессом проект военного бюджета на 2021 финансовый год.

Как писал Axios, Трамп, в частности, не согласен с разделом закона о коммуникациях, который защищает соцсети от ответственности за созданный их пользователями контент.