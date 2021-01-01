Бурджанадзе заявила об обиде Грузии на Россию

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с «Коммерсантом» заявила, что «в Грузии есть обида на Россию».

«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодёжи, образ России исключительно негативный», — отметила Бурджанадзе.

По её словам, в настоящее время «Грузинская мечта» повторяет политику Саакашвили во многих областях, причём берёт только плохое».

Она пояснила, что у Михаила Саакашвили «они переняли и тренд: если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским».

Политик отметила, что в Грузии подобный ярлык «чреват потерей серьёзного количества избирателей — и особенно молодёжи».

«Я на этот риск пошла, поскольку считаю, что мы должны разговаривать с Россией, чтобы решить наши проблемы», — заявила она.

Ранее в МИД России выразили надежду, что победившие в ходе грузинских парламентских выборов политические силы будут содействовать нормализации отношений Тбилиси с Москвой.