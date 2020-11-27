В МИД России рассчитывают на нормализацию отношений с Грузией

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Российская сторона выразила надежду на то, что победившие в ходе грузинских парламентских выборов политические силы будут содействовать нормализации отношений Тбилиси с Москвой.
В МИД России рассчитывают на нормализацию отношений с Грузией
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Об этом говорится в сообщении МИД России.

В министерстве сообщили, что сенатор Григорий Карасин провёл встречу в формате видеоконференции со специальным представителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе с участием представителей МИД и министерств транспорта двух государств.

По данным министерства, был проведён обстоятельный обмен мнениями по ряду практических вопросов двусторонних отношений.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на преодоление негативных последствий антироссийской провокации, которую грузинские националисты устроили летом 2019 года. 

«Рассчитываем, что русофобская риторика, активно задействовавшаяся радикальными кругами в ходе избирательной кампании, останется в прошлом, а победившие на парламентских выборах политические силы используют полученный ими мандат доверия избирателей для содействия продолжению процесса нормализации двусторонних отношений», — заявили в МИД России. 

Также представители России и Грузии обсудили перспективы возобновления авиасообщения между двумя странами.

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