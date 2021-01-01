Матвиенко предложила провести межпарламентскую встречу Россия — Куба высокого уровня

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в 2021 году провести российско-кубинскую межпарламентскую встречу высокого уровня. Об этом информирует РИА Новости.
Матвиенко предложила провести межпарламентскую встречу Россия — Куба высокого уровня
  • © пресс-служба СФ

«Пользуясь случаем, хочу подтвердить приглашение вам посетить Россию во главе делегации Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба в 2021 году в удобные для обеих сторон сроки, которые можно согласовать по дипломатическим каналам», — говорится в телеграмме Матвиенко на имя кубинского коллеги Хуана Эстебана Ласо Эрнандеса.

Матвиенко предложила провести во время этого визита первую российско-кубинскую межпарламентскую встречу высокого уровня, которая «позволит выработать консолидированные позиции по актуальным вопросам двусторонней и международной повесток дня, а также придаст импульс... взаимовыгодному сотрудничеству на долгосрочную перспективу».

В конце ноября посол России на Кубе Андрей Гуськов рассказал о требованиях кубинских властей к въезжающим в страну россиянам.

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