Матвиенко предложила провести межпарламентскую встречу Россия — Куба высокого уровня

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в 2021 году провести российско-кубинскую межпарламентскую встречу высокого уровня. Об этом информирует РИА Новости.

«Пользуясь случаем, хочу подтвердить приглашение вам посетить Россию во главе делегации Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба в 2021 году в удобные для обеих сторон сроки, которые можно согласовать по дипломатическим каналам», — говорится в телеграмме Матвиенко на имя кубинского коллеги Хуана Эстебана Ласо Эрнандеса.

Матвиенко предложила провести во время этого визита первую российско-кубинскую межпарламентскую встречу высокого уровня, которая «позволит выработать консолидированные позиции по актуальным вопросам двусторонней и международной повесток дня, а также придаст импульс... взаимовыгодному сотрудничеству на долгосрочную перспективу».

В конце ноября посол России на Кубе Андрей Гуськов рассказал о требованиях кубинских властей к въезжающим в страну россиянам.