Ким Чен Ын пожелал спокойствия народу КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в своём новогоднем обращении пожелал народу страны спокойствия.

«Искренне желаю всем семьям страны расцветания сокровенного счастья, а любимому народу — драгоценного спокойствия», — цитирует ТАСС слова Ким Чен Ына со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он отметил, что в новом году будет бороться за приближение новой эпохи, когда будут реализованы «идеал и чаяние» народа.

Также он дал клятву о неизменности его «беззаветной преданности великому народу».

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна играет ведущую роль в формировании мирового порядка после коронавирусной эпохи.