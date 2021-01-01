Ким Чен Ын пожелал спокойствия народу КНДР

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в своём новогоднем обращении пожелал народу страны спокойствия.
Ким Чен Ын пожелал спокойствия народу КНДР
  • Reuters

«Искренне желаю всем семьям страны расцветания сокровенного счастья, а любимому народу — драгоценного спокойствия», — цитирует ТАСС слова Ким Чен Ына со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он отметил, что в новом году будет бороться за приближение новой эпохи, когда будут реализованы «идеал и чаяние» народа.

Также он дал клятву о неизменности его «беззаветной преданности великому народу».

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна играет ведущую роль в формировании мирового порядка после коронавирусной эпохи.

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